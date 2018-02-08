ОБСЄ: на Донбасі збільшилась кількість вибухів

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Четвер, 8 лютого 2018, 00:14

Місія ОБСЄ констатує, що з вечора 5 лютого по вечір 6 лютого кількість порушень режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях збільшилась.

Про це йдеться у звіті Місії від 7 лютого.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, приблизно 220 вибухів проти приблизно 200 відповідно", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли СММ не зафіксувала жодного випадку порушення режиму припинення вогню", - наголосили в ОБСЄ.

"Здійснюючи політ безпілотного літального міні-апарата (БПЛА) над вогневою позицією в н. п. Михайлівка (підконтрольний урядові, 82 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули 30 черг зі стрілецької зброї за 700 м на північ від своєї позиції, і, за оцінкою, вогонь вівся у напрямку БПЛА, який також здійснював політ на відстані 700 м на північ від позиції команди СММ", - йдеться у звіті.

"Члени патруля Місії приземлили БПЛА, який не зазнав пошкоджень, та залишили цей район", - зазначили у Місії.

Теми: Донбас ОБСЄ
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