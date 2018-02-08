ОБСЄ зафіксувала в ОРДО нові ракетно-зенітні комплекси і "Гради"

Місія ОБСЄ зафіксувала на території ОРДО розміщення 7 зенітних ракетних комплексів типу 9К35 "Стріла-10", що є порушенням Мінських угод.

Про це йдеться у звіті Місії від 7 лютого.

"5 лютого у непідконтрольних уряду України районах безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 7 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"), які стояли на північній околиці Макіївки (12 км на північний схід від Донецька), що є порушенням певних координат для відводу", - повідомили спостерігачі.

"6 лютого спостерігачі зафіксували 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу н. п. Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька)", - наголосили в ОБСЄ.

"За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах, 6 лютого спостерігачі бачили 10 танків (Т-72) неподалік н. п. Тернове (57 км на схід від Луганська), 2 танки (Т-64 і Т-72) поблизу Мирного, 2 танки (Т-64) біля н. п. Успенка (23 км на південний захід від Луганська) і 3 танки (Т-64) поблизу н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

"За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання, 6 лютого команда СММ бачила 2 зенітних ракетних комплекси (9К33 "Оса") біля н. п. Сєвєродонецьк (підконтрольний урядові, 74 км на північний захід від Луганська)", - заявили у Місії.

"У непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 6 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм) і відзначили там відсутність 1 буксируваної гаубиці (2А65) та 2 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм)", - йдеться у звіті.