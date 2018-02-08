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Трамп ігнорує поради юристів і готовий пройти допит по "справі РФ" – СNN

Четвер, 8 лютого 2018, 06:10

Президент США Дональд Трамп погодився дати свідчення спецпрокурору ФБР Роберту Мюллеру у рамках розслідування втручання РФ в американські президентські вибори в 2016 році.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За інформацією телеканалу, Трамп погодився пройти допит, незважаючи на поради юристів, які відмовляли його від цього.

"Він думає, що може це зробити. Він не розуміє, наскільки високі ставки", - заявляють джерела.

Як відомо, американські спецслужби переконані, що російська влада стоїть за спробами вплинути на результат виборів 2016 року у США.

У кількох країнах Європи також дійшли висновку, що Росія намагалася втрутитися у вибори, зокрема, у Франції, Іспанії та під час голосування щодо Brexit у Великій Британії.

В кінці грудня 2017 року в інтерв’ю New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США в 2016 році.

Він повторив, що змови між його передвиборчою кампанією і РФ не було і розслідування можливого втручання Росії в американські вибори змушує США "погано виглядати" перед світом.

Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом". Чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у таких зв’язках.

Теми: ТрампСШАРосіявибори
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