Стало відомо, як виглядатиме бюлетень на виборах президента РФ
Центральна виборча комісія Росії зареєструвала двох останніх, сьомого і восьмого кандидатів на виборах президента Росії, які відбудуться 18 березня 2018 року.
Про це повідомляє 8 лютого "Медуза".
Ними стали висунута "Громадянської ініціативою" Ксенія Собчак і представник партії "Комуністи Росії" Максим Сурайкін.
Таким чином, виборчий бюлетень буде виглядати наступним чином:
Сергій Бабурін (Російський загальнонародний союз)
Павло Грудінін (КПРФ)
Володимир Жириновський (ЛДПР)
Володимир Путін (самовисуванець)
Ксенія Собчак ( "Громадянська ініціатива")
Максим Сурайкін ( "Комуністи Росії")
Борис Титов ( "Партія зростання")
Григорій Явлінський ( "Яблуко")
Як повідомлялося, президія Верховного суду Росії визнала законною відмову Центральної виборчої комісії реєструвати ініціативну групу опозиціонера Олексія Навального, що висунула його кандидатом в президенти країни, остаточно закривши останньому шлях на вибори.
Згідно з останніми опитуваннями ВЦИОМ, на майбутніх виборах за чинного президента Володимира Путіна готові проголосувати 71% виборців. Найближчий його суперник комуніст Грудінін користується симпатіями 6,9% опитаних.
Рейтинг телеведучої Собчак - 1,3% виборців.
Напередодні також стало відомо, що в РФ "підчистили" Вікіпедію, щоб повідомляти про "перемогу Путіна на виборах-2018"