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Стало відомо, як виглядатиме бюлетень на виборах президента РФ

Четвер, 8 лютого 2018, 11:32

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала двох останніх, сьомого і восьмого кандидатів на виборах президента Росії, які відбудуться 18 березня 2018 року.

Про це повідомляє 8 лютого "Медуза".

 Ними стали висунута "Громадянської ініціативою" Ксенія Собчак і представник партії "Комуністи Росії" Максим Сурайкін.

Таким чином, виборчий бюлетень буде виглядати наступним чином:

Сергій Бабурін (Російський загальнонародний союз)

Павло Грудінін (КПРФ)

Володимир Жириновський (ЛДПР)

Володимир Путін (самовисуванець)

Ксенія Собчак ( "Громадянська ініціатива")

Максим Сурайкін ( "Комуністи Росії")

Борис Титов ( "Партія зростання")

Григорій Явлінський ( "Яблуко")

Як повідомлялося, президія Верховного суду Росії визнала законною відмову Центральної виборчої комісії реєструвати ініціативну групу опозиціонера Олексія Навального, що висунула його кандидатом в президенти країни, остаточно закривши останньому шлях на вибори.

Згідно з останніми опитуваннями ВЦИОМ, на майбутніх виборах за чинного президента Володимира Путіна готові проголосувати 71% виборців. Найближчий його суперник комуніст Грудінін користується симпатіями 6,9% опитаних.

Рейтинг телеведучої Собчак - 1,3% виборців.

Напередодні також стало відомо, що в РФ "підчистили" Вікіпедію, щоб повідомляти про "перемогу Путіна на виборах-2018"

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявибориПутін
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