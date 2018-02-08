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НАБУ каже, що справа Охендовського ще не "здулася"

Четвер, 8 лютого 2018, 12:35

Розслідування справи щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського лише призупинено.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на прес-конференції з керівником Антикорупційної прокуратури.

"Справа за підозрую голови ЦВК. Скажу відверто, була дискусія з прокурорами з приводу завершеності цієї справи. Зараз прийнято рішення про зупинення досудового розслідування у зв’язку з виконання міжнародних правових доручень", – сказав директор НАБУ.

"За результатом виконання цих доручень буде прийнято остаточне рішення. Це зовсім не значить, що справа "здулася", – заявив він.

Щодо "амбарної книги" Партії регіонів Ситник сказав: "ГПУ розслідує справу щодо суддів КС, які повернули повноваження Януковичу – і НАБУ співпрацює з відповідним департаментом".  

"Ті матеріали, які передав генерал Трепак, є доказами… Після передачі справи департаменту Горбатюка була створена спільна група – і детективи НАБУ продовжують працювати разом зі слідчими ГПУ", – додав він.

Раніше НАБУ заявляло, що експертиза довела справжність підписів голови ЦВК Охендовського в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОхендовськийЦВКПартія регіонів
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