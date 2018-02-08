НАБУ каже, що справа Охендовського ще не "здулася"

626 переглядів
Четвер, 8 лютого 2018, 13:35

Розслідування справи щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського лише призупинено.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на прес-конференції з керівником Антикорупційної прокуратури.

"Справа за підозрую голови ЦВК. Скажу відверто, була дискусія з прокурорами з приводу завершеності цієї справи. Зараз прийнято рішення про зупинення досудового розслідування у зв’язку з виконання міжнародних правових доручень", – сказав директор НАБУ.

"За результатом виконання цих доручень буде прийнято остаточне рішення. Це зовсім не значить, що справа "здулася", – заявив він.

Щодо "амбарної книги" Партії регіонів Ситник сказав: "ГПУ розслідує справу щодо суддів КС, які повернули повноваження Януковичу – і НАБУ співпрацює з відповідним департаментом".  

"Ті матеріали, які передав генерал Трепак, є доказами… Після передачі справи департаменту Горбатюка була створена спільна група – і детективи НАБУ продовжують працювати разом зі слідчими ГПУ", – додав він.

Раніше НАБУ заявляло, що експертиза довела справжність підписів голови ЦВК Охендовського в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів.

Читайте також Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми

Олена Рощенко, УП
Теми: Охендовський ЦВК Партія регіонів
powered by lun.ua
По темі
НАБУ: Брати Калюжні підозрюються в дачі хабара Охендовському 29 вересня 2017, 17:53
Слідчі не змогли знайти маєток в Охендовського, який показали ЗМІ 22 вересня 2017, 08:38
НАБУ не бачить підстав зупиняти слідство проти Охендовського 9 червня 2017, 16:12
Усі новини
Головні новини
Екс-командувач ЗСУ: Янукович не мав права просити Путіна про війська
Захист Януковича хоче викликати ще 103 свідка: серед них - іноземні дипломати
Луценко: Не хотілося б саджати Саакашвілі у грузинську тюрму
Марта Борщ стала адвокатом Онищенка - джерело
Усі новини
місто

У Луцьку придумали, як одночасно допомогти безробітним, незрячим та озеленити місто

благоустрій

Як мешканці хрущовки на Дарниці заробляють на сортуванні сміття