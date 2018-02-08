Ситник не виключає, що НАБУ знову спробують узяти під контроль

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не виключає, що спроби знівелювати незалежність НАБУ повторяться.

Про це він сказав на прес-конференції 8 лютого.

"Ви бачили, що було в грудні 2017 року. Я не звик переходити на особистості, але тоді була психічна атака… Ви всі бачили цей закон", – зазначив Ситник.

"20 лютого буде рік, як триває епопея з обранням аудитора НАБУ… Коли у влади не виходить призначити аудитора, який напише, що у нас усе погано, з’являється закон", – заявив він.

Директор НАБУ зазначив, що в грудні був у Вашингтоні. "Цей закон, ці всі спроби грудневі знищити Антикорупційне бюро не додали рейтингу України", – констатував він.

"Я не думаю, що це була остання спроба. Думаю, надалі кожне розслідування по кожному оточенню буде викликати такі дії", – сказав Ситник.

Водночас, на запитання, чи справді вичерпано конфлікт аз Генеральною прокуратурою, Ситник сказав: "НАБУ ні з ким не конфліктує. Воно не починає конфлікти і не вичерпує їх".

Він додав, що НАБУ відповідає за свою ділянку роботи.

"Я ні з ким нічого не починав і ні з ким нічого не вичерпував… Я не впевнений, що події грудня були останні", – наголосив Ситник.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада планувала розглянути проект закону №7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю", внесений лідерами фракцій БПП і "Народний фронт".

Голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що зареєстрував законопроект щодо парламентського контролю за НАБУ та САП, щоб "зберегти верховенство права".

"Transparency International Україна" закликала Верховну Раду не знімати з посади голови комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва та не ухвалювати проект закону, який дозволить парламенту звільняти керівників антикорупційних органів.

Соболєва все ж звільнили з посади, але законопроект №7362 зняли з порядку денного.

Читайте також: "Рука Держдепу". Хто і як "рятував НАБУ"