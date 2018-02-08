Київрада декомунізувала станцію метро "Петрівка"

Київська міська рада підтримала перейменування станції "Петрівка" на "Почайна" на синій гілці Київського метрополітену.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київради.

Назва "Почайна" походить від річки Почайної, що є однією з найдавніших у Києві.

Рішення підтримали 70 депутатів.

Вказується, що громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до 1 травня 2017 року.

Також відповідно до документу, "Куренівсько-Червоноармійська" лінія столичної підземки отримала нову назву "Оболонсько-Теремківська".

Як відомо, 20 вересня 2017 року комісія Київради з найменувань підтримала рішення щодо перейменування станції метро "Петрівка" на станцію "Почайна".

"Петрівка" була названа на честь голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Григорія Петровського.