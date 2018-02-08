Київрада декомунізувала станцію метро "Петрівка"

12608 переглядів
Четвер, 8 лютого 2018, 15:31

Київська міська рада підтримала перейменування станції "Петрівка" на "Почайна" на синій гілці Київського метрополітену.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київради.

Назва "Почайна" походить від річки Почайної, що є однією з найдавніших у Києві.

Рішення підтримали 70 депутатів.

Вказується, що громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до 1 травня 2017 року.

Також відповідно до документу, "Куренівсько-Червоноармійська" лінія столичної підземки отримала нову назву "Оболонсько-Теремківська".

Як відомо, 20 вересня 2017 року комісія Київради з найменувань підтримала рішення щодо перейменування станції метро "Петрівка" на станцію "Почайна".

"Петрівка" була названа на честь голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Григорія Петровського.

Українська правда
Теми: Київ метро
powered by lun.ua
По темі
Юрій Макаров: За що я люблю Дарницю 8 лютого 2018, 14:30
У Київ можуть не пустити вантажівки 8-9 лютого 8 лютого 2018, 12:18
У "Гулівері" обшуки, зокрема, у "Вестях" 8 лютого 2018, 09:46
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Ветерани АТО звинувачують агрофірму Порошенка у земельному рейдерстві
1+1 скаржиться на перевірки Нацбанку, в НБУ відповіли, що перевіряють багатьох
Рада ввела кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства
Усі новини
історія

Квебек і квебекуа. Коротка історія від колишнього одесита

здоров'я

"Доступних ліків" стало більше. Які препарати додали до переліку