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Київрада декомунізувала станцію метро "Петрівка"

Четвер, 8 лютого 2018, 14:31

Київська міська рада підтримала перейменування станції "Петрівка" на "Почайна" на синій гілці Київського метрополітену.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київради.

Назва "Почайна" походить від річки Почайної, що є однією з найдавніших у Києві.

Рішення підтримали 70 депутатів.

Вказується, що громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до 1 травня 2017 року.

Також відповідно до документу, "Куренівсько-Червоноармійська" лінія столичної підземки отримала нову назву "Оболонсько-Теремківська".

Як відомо, 20 вересня 2017 року комісія Київради з найменувань підтримала рішення щодо перейменування станції метро "Петрівка" на станцію "Почайна".

"Петрівка" була названа на честь голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Григорія Петровського.

Українська правда
Теми: Київметро
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