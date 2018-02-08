МЗС вивчає питання візових відносин з Великою Британією в контексті Brexit

МЗС України вивчає можливі зміни у візових відносинах з Великою Британією в майбутньому, через її вихід зі складу ЄС.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він наголосив, що до завершення виходу Британії з ЄС Лондон не розглядатиме можливість візової лібералізації з Україною. Однак після Brexit Київ опиниться перед необхідністю перегляду формату візових відносин.

"Водночас ми вивчаємо питання про візові відносини з Великою Британією", - сказав Погорельцев. У коментарі Європравді вже після публікації інтерв'ю директор ДКС пояснив, що це питання автоматично постане на порядку денному через вихід Великої Британії з ЄС, адже безвізовий режим, який діє зараз, запроваджений для країн-членів Євросоюзу.

За його словами, є кілька цікавих пропозицій від українського посольства щодо організації або вироблення "дорожньої карти" роботи з Великою Британією у цьому напрямку.

"Ці матеріали ретельно вивчаються. Але, звичайно, просто зараз ми навіть гіпотетично не розглядаємо введення візового режиму", - наголосив директор Консульської служби МЗС.

Нагадаємо, на початку року посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що Британія не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті ЄвроПравди: "ДРУГ за кордоном, новий безвіз і "покарання" британців: інтерв'ю з директором консульської служби МЗС".