Франція збільшує фінансування армії

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 04:27

З 2019 по 2025 рік на потреби французської армії буде виділено 295 мільярдів євро.

Відповідний законопроект представила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, передає DW.com.

Згідно з проектом до 2022 року щорічні витрати на потреби оборони Франції будуть рости з нинішніх 34,2 мільярдів євро на 1,7 мільярдів євро щороку.

Про необхідність збільшувати оборонний бюджет заявив раніше президент країни Еммануель Макрон.

Як відомо, Франція має намір досягти цільового показника видатків на оборону для країн-членів НАТО в два відсотки від ВВП.

Теми: Франція НАТО
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