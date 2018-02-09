Прокуратура зафіксувала 665 суден, які незаконно заходили в Крим

Станом на 1 лютого у реєстрі суден, що заходили до окупованого Криму, значиться їх 665 порушників.

Про це повідомив заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Рєбров, передає прес-служба відомства

За його словами, завдяки злагодженій роботі з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, у розпорядженні якого є відповідне обладнання з відслідковування суден, вдається на належному рівні фіксувати такі порушення.

Станом на перше лютого поточного року у вказаному реєстрі перебуває 665 суден-порушників.

Рєбров наголосив, що розслідування фактів незаконного перетину кордону з тимчасово окупованою територією Криму через морський простір є одним із пріоритетних напрямів роботи прокуратури АР Крим.

Для координації діяльності та організації фіксації незаконних заходів суден у 2017 році створено робочу групу, до складу якої входять представники прокуратури АР Крим, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерства інфраструктури України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".