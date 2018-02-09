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Прокуратура зафіксувала 665 суден, які незаконно заходили в Крим

П'ятниця, 9 лютого 2018, 05:35

Станом на 1 лютого у реєстрі суден, що заходили до окупованого Криму, значиться їх 665 порушників. 

Про це повідомив заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Рєбров, передає прес-служба відомства

За його словами, завдяки злагодженій роботі з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, у розпорядженні якого є відповідне обладнання з відслідковування суден, вдається на належному рівні фіксувати такі порушення.

Станом на перше лютого поточного року у вказаному реєстрі перебуває 665 суден-порушників.

Рєбров наголосив, що розслідування фактів незаконного перетину кордону з тимчасово окупованою територією Криму через морський простір є одним із пріоритетних напрямів роботи прокуратури АР Крим.

Для координації діяльності та організації фіксації незаконних заходів суден у 2017 році створено робочу групу, до складу якої входять представники прокуратури АР Крим, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерства інфраструктури України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосіясанкції
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