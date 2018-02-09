47 росіян програли апеляції в Спортивному арбітражі і не потраплять на Олімпіаду

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 07:02

Виїзна філія Спортивного арбітражного суду, яка працює в південнокорейському Пхенчхані, відхилила апеляції 45 російських спортсменів і двох тренерів на недопуск до зимової Олімпіади-2018.

Про це пише Meduza.

"Заявники не надали свідчень того, що дві комісії МОК, які розглядали заявки росіян, приймали рішення дискримінаційним, довільним або несправедливим чином", - йдеться в рішенні суду

Арбітраж вказує, що рішення МОК про недопуск 47 росіян на Олімпіаду не можна розглядати як санкцію, оскільки комітет все ж запросив на Ігри інших спортсменів з Росії в індивідуальному порядку.

Таким чином, на Іграх не зможуть виступити багато лідерів російської збірної.

Збірна Росії офіційно відсторонена від зимової Олімпіади в Пхенчхані, яка пройде з 9 по 25 лютого через вживання допінгу під час ОІ в Сочі в 2014 році.

На запрошення МОК в Південну Корею вирушили тільки 169 росіян, які будуть виступати під нейтральним прапором.

Теми: Олімпіада Росія Південна Корея
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