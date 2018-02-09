Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

47 росіян програли апеляції в Спортивному арбітражі і не потраплять на Олімпіаду

П'ятниця, 9 лютого 2018, 06:02

Виїзна філія Спортивного арбітражного суду, яка працює в південнокорейському Пхенчхані, відхилила апеляції 45 російських спортсменів і двох тренерів на недопуск до зимової Олімпіади-2018.

Про це пише Meduza.

"Заявники не надали свідчень того, що дві комісії МОК, які розглядали заявки росіян, приймали рішення дискримінаційним, довільним або несправедливим чином", - йдеться в рішенні суду

Арбітраж вказує, що рішення МОК про недопуск 47 росіян на Олімпіаду не можна розглядати як санкцію, оскільки комітет все ж запросив на Ігри інших спортсменів з Росії в індивідуальному порядку.

Таким чином, на Іграх не зможуть виступити багато лідерів російської збірної.

Збірна Росії офіційно відсторонена від зимової Олімпіади в Пхенчхані, яка пройде з 9 по 25 лютого через вживання допінгу під час ОІ в Сочі в 2014 році.

На запрошення МОК в Південну Корею вирушили тільки 169 росіян, які будуть виступати під нейтральним прапором.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаРосіяПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
Усі новини...
Реклама: