Доба в АТО: 4 мінометних обстріли, вечір минув у тиші
За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 4 обстріли з боку незаконних збройних формувань, на Приазов’ї отримав бойову травму один військовослужбовець Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
8 лютого вдень, спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, порушуючи Мінські домовленості.
На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120-мм по позиціях довкола Широкиного.
З мінометів калібру 82-мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне.
Друга половина доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню.
Як повідомлялось, 8 лютого з території Росії зі стрілецької зброї стріляли в напрямку українських прикордонних підрозділів.