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Доба в АТО: 4 мінометних обстріли, вечір минув у тиші

П'ятниця, 9 лютого 2018, 06:46

За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 4 обстріли з боку незаконних збройних формувань, на Приазов’ї отримав бойову травму один військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

8 лютого вдень, спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, порушуючи Мінські домовленості.

На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120-мм по позиціях довкола Широкиного.

З мінометів калібру 82-мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне.

Друга половина доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню.

Як повідомлялось, 8 лютого з території Росії зі стрілецької зброї стріляли в напрямку українських прикордонних підрозділів.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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