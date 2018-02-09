Попри сніг рух на автошляхах забезпечено – влада

Рух транспорту на автошляхах держави забезпечено, повідомляє станом на 7 ранку 9 лютого Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Укравтодор" повідомляє, що станом на 8 ранку на Вінничині знято обмеження руху для багатоосних транспортних засобів на ділянці а/д М-21 "Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський" від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський.

Проїзд автомобільними дорогами області забезпечено.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 622 одиниць техніки та 2 188 осіб, додає ДСНС..

Напередодні рятувальники відбуксирували 14 авто і допомогли 22 громадянам.

Станом на ранок п’ятниці спостерігається снігопад у Києві та області, на Волині й Закарпатті, у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

З 8 на 9 лютого внаслідок мокрого снігу й поривів вітру знеструмлення сталося у 152 населених пунктах у 5 областях (Чернівецька – 89, Івано-Франківська – 32, Тернопільська – 25, Чернігівська – 3 та Сумська – 3).

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.