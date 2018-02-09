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У найближчі дні в Україні буде сиро – синоптики

П'ятниця, 9 лютого 2018, 11:40

10-11 лютого погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску, волога і помірно-тепла повітряна маса.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

10 лютого очікується невеликий мокрий сніг. Тільки в південній частині вдень і більшості західних областей без опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі на заході 2-7° морозу, вдень на півдні країни 1-6° тепла).

У Києві – невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 10 лютого найвища температур вдень була +10,3 у 2002 році, найнижча вночі -25,6 в 1911 році.

11 лютого вночі в східних, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях місцями невеликий сніг, вдень в південних областях дощ, подекуди з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-12 м/с, на півдні та сході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні та сході близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 1-6° тепла.

У Києві – без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Теми: погода
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