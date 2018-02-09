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Ми не збираємося форсувати Волгу - Муженко

П'ятниця, 9 лютого 2018, 13:14

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявляє, що українська армія не розробляє планів і не ставить цілі за межами кордонів України.

Про це він сказав під час зустрічі з членами Київської асоціації військових аташе, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Ми не збираємося форсувати Волгу. Ми збираємося йти по своїй території і по своїй землі. І як би хто які б "фейкові" там не вкидав документи, в нас немає завдань за межами кордонів України", - сказав він.

За його словами, загрози для безпеки та територіальної цілісності України можуть виходити відразу з кількох напрямків і, виходячи з цього, одним із ключових пріоритетів воєнної реформи та підготовки військ є підвищення їх мобільності.

Українська правда
Теми: арміяУкраїнаРосія
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