Ми не збираємося форсувати Волгу - Муженко

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявляє, що українська армія не розробляє планів і не ставить цілі за межами кордонів України.

Про це він сказав під час зустрічі з членами Київської асоціації військових аташе, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Ми не збираємося форсувати Волгу. Ми збираємося йти по своїй території і по своїй землі. І як би хто які б "фейкові" там не вкидав документи, в нас немає завдань за межами кордонів України", - сказав він.

За його словами, загрози для безпеки та територіальної цілісності України можуть виходити відразу з кількох напрямків і, виходячи з цього, одним із ключових пріоритетів воєнної реформи та підготовки військ є підвищення їх мобільності.