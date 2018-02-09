Захист Шепелєва одразу попросив відводу прокурора

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 14:49

Суддя , яка розглядає питання про запобіжний захід екс-депутату Олександру Шепелєву, пішла до нарадчої кімнати вирішувати питання про відвід прокурора.

Перед цим захист Шепелєва заявив відвід прокурору. Шепелєв це клопотання підтримав.

Адвокат мотивував це порушенням права на захист.

У свою чергу прокурори не підтримали це клопотання і наголосили, що підстав для цього немає.

Крім того, прокурор Кравченко зазначив, що слідчі дії за участю підозрюваного Шепелєва поки не проводились і право на захист не порушено.

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