Захист Шепелєва одразу попросив відводу прокурора

Суддя , яка розглядає питання про запобіжний захід екс-депутату Олександру Шепелєву, пішла до нарадчої кімнати вирішувати питання про відвід прокурора.

Перед цим захист Шепелєва заявив відвід прокурору. Шепелєв це клопотання підтримав.

Адвокат мотивував це порушенням права на захист.

У свою чергу прокурори не підтримали це клопотання і наголосили, що підстав для цього немає.

Крім того, прокурор Кравченко зазначив, що слідчі дії за участю підозрюваного Шепелєва поки не проводились і право на захист не порушено.