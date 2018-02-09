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Захист Шепелєва одразу попросив відводу прокурора

П'ятниця, 9 лютого 2018, 13:49

Суддя, яка розглядає питання про запобіжний захід екс-депутату Олександру Шепелєву, пішла до нарадчої кімнати вирішувати питання про відвід прокурора.

Перед цим захист Шепелєва заявив відвід прокурору. Шепелєв це клопотання підтримав.

Адвокат мотивував це порушенням права на захист.

У свою чергу прокурори не підтримали це клопотання і наголосили, що підстав для цього немає.

Крім того, прокурор Кравченко зазначив, що слідчі дії за участю підозрюваного Шепелєва поки не проводились і право на захист не порушено.

Раніше повідомлялося, що у Печерському суді Києва почали розгляд запобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва.

Як відомо, Шепелєв був затриманий у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.

Окрім того, екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

У серпні 2016 року стало відомо, що Головна військова прокуратура також відкрила проти екс-депутата справу за підозрою у державній зраді. За наявними даними, Шепелєв перейшов на службу до ФСБ Росії.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов.  На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.

Більше про Олександра Шепєлєва можна прочитати тут і тут

Читайте також "Біжи, Шепелєв, біжи. Що необхідно знати про справу екс-нардепа – "шпигуна"

Українська правда

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