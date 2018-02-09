Саакашвілі: З'їхав із квартири на Костьольній, недозволена розкіш
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі каже, що переїхав з квартири на вулиці Костьольній в житло подалі від центру Києва, оскільки не може її більше собі дозволяти.
Про це він заявив журналістам на ганку п'ятизіркового готелю Fairmont.
"Якщо вам цікаво, як я розкішно живу, то я наразі живу у двокімнатній квартирі на 22-му поверсі десь за Печерськом, подалі від центру, неподалік Московської площі", - заявив він, відповідаючи на питання журналістів, що він робив у готелі.
"Я після всього свого президентства нажив гроші на те, щоб зняти двокімнатну квартиру. З Костьольної я вже, до речі, з'їхав, бо це був офіс, і там ми не могли дозволити собі далі жити", - додав політик.
Він розповів, що до готелю його запросила група іноземних "серйозних гостей" випити чай.
Як відомо, раніше лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі мешкав у квартирі будинку №7 по вулиці Костьольній у центрі столиці. Саме там Апеляційний суд Києва вирішив тримати його під нічним домашнім арештом.
Євген Кізілов, УП