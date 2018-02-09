Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів, є поранений
П'ятниця, 9 лютого 2018, 18:04
Від початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, поранений один військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 9 лютого 2018 року.
Зазначається, що впродовж дня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів різних калібрів.
"На Луганському напрямку противник, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, вів вогонь по наших позиціях довкола Новгородського", - йдеться у повідомленні.
Крім того, бойовики обстрілювали з гранатометів оборонців Луганського, а зі стрілецької зброї – біля Зайцевого.
"На Донецькому напрямку ворог застосував 120 та 82-мм міномети неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї вів вогонь по наших опорних пунктах біля Славного", - розповідають у штабі.