Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів, є поранений

Від початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, поранений один військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 9 лютого 2018 року.

Зазначається, що впродовж дня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів різних калібрів.

"На Луганському напрямку противник, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, вів вогонь по наших позиціях довкола Новгородського", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики обстрілювали з гранатометів оборонців Луганського, а зі стрілецької зброї – біля Зайцевого.

"На Донецькому напрямку ворог застосував 120 та 82-мм міномети неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї вів вогонь по наших опорних пунктах біля Славного", - розповідають у штабі.