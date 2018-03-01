ЄК вивчить фінансові потоки, про які писав убитий у Словаччині журналіст

Після вбивства словацького журналіста Яна Куцяка в Брюсселі мають намір ініціювати своє розслідування фінансових потоків, про які писав убитий.

Про це, посилаючись на Welt, пише DW.com.

"Ми зараз розглядаємо цю справу", - заявив єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер.

Еттінгер не виключає, що платежі, спочатку призначені фермерам або сільськогосподарським компаніям, були використані в злочинних цілях.

Убитий у Словаччині журналіст розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

Куцяк був співробітником "дочки" німецько-швейцарського видавничого дому Ringier Axel Springer.

Хоча обставини злочину ще до кінця не з'ясовані, "напрошується підозра, що він пов'язаний з розслідуванням, яким займався наш колега", відзначають у видавництві, обіцяючи зробити все можливе для підтримки розслідування.

У своєму останньому матеріалі, опублікованому 9 лютого, журналіст писав про підозри в податкових махінаціях, пов'язаних з комплексом розкішних квартир.

Провідні словацькі ЗМІ опублікували останнє незавершене розслідування журналіста.

Розслідування стосується проникнення італійських бізнесменів, яких пов'язують з калабрійською мафією "Ндрангета", в сільськогосподарську і енергетичну галузі Словаччини.

Нагадаємо, 26 лютого в Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом вбивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе в розслідуванні вбивства журналіста.

Міністр культури Словаччини Марек Мадаріч подав у відставку у зв'язку з убивством журналіста.

Також у відставку йдуть секретар урядової ради безпеки Вільям Ясан і помічниця прем'єр-міністра Марія Троскова через інформацію про зв'язки з членом італійської мафії, який фігурує в журналістському розслідуванні Яна Куцяка.

Поліція Словаччини вже затримала одну особу у зв'язку з убивством журналіста та його дівчини.