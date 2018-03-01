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Експерт заявив про російські кібернапади по всій Європі

Четвер, 1 березня 2018, 05:21

Кібератака на німецькі держсайти могла бути частиною загальноєвропейського нападу. За атаками стоїть угрупування APT28, імовірно пов'язане з офіційними особами з РФ.

Таку думку виданню Welt висловив Бенджамін Рід, керівник американської аналітичної команди при компанії FireEye, пише DW.com.

Кібератака на один з німецьких урядових ресурсів могла бути частиною більшого організованого шпигунського нападу на країни Євросоюзу.

"Протягом вже декількох місяців ми спостерігаємо, що угруповання APT28 цілеспрямовано нападає на сайти міністерств оборони і закордонних справ країн ЄС, а також намагається домогтися доступу до захищених систем", - сказав Рід.

Такі припущення були зроблені завдяки деяким електронним листам - так званому "фішингу", які були виявлені в останні місяці.

Дослідники FireEye пов'язують угруповання APT28 з російськими офіційними особами.

На думку Бенджаміна Ріда, мова йде "безумовно не про звичайне угруповання хакерів-злочинців, які діють з фінансових міркувань".

"Вибір цілей, методів, що застосовуються, тривала "витримка" - все це ясно вказує на участь державних відомств, а також на держфінансування", - додає Рід.

"Яка саме спецслужба стоїть за APT28, до кінця не ясно, проте участь російських органів для нас безсумнівна", - додає експерт.

Як повідомлялося, хакерська група APT28 атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини, встановила шкідливе програмне забезпечення і викрала дані.

У 2015 році ця група ззійснила атаку на Бундестаг.

Теми: хакериРосіяЄСНімеччина
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