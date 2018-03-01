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Доба в АТО: 5 обстрілів, втрат немає

Четвер, 1 березня 2018, 06:44

Минулої доби, агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не загинув і не був поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів по захисниках Луганського.

З автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики порушували перемир’я біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського.

На Донецькому напрямку під обстріли зі 120-ти та 82-мм мінометів потрапили позиції ЗСУ поблизу Павлополя, що на Приазов’ї.

Як повідомлялося, за умови дотримання режиму тиші біля Станиці Луганської на початку березня в цьому районі може відбутися розведення сил та засобів.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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