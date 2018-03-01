Доба в АТО: 5 обстрілів, втрат немає

95 переглядів
Четвер, 1 березня 2018, 07:44

Минулої доби, агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не загинув і не був поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів по захисниках Луганського.

З автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики порушували перемир’я біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського.

На Донецькому напрямку під обстріли зі 120-ти та 82-мм мінометів потрапили позиції ЗСУ поблизу Павлополя, що на Приазов’ї.

Як повідомлялося, за умови дотримання режиму тиші біля Станиці Луганської на початку березня в цьому районі може відбутися розведення сил та засобів.

Теми: АТО бойові дії Донбас
powered by lun.ua
По темі
Бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і мінометів 28 лютого 2018, 19:19
У Станиці Луганській готуються до розведення бойових сил 28 лютого 2018, 18:23
Доба в АТО: 7 обстрілів, бойовики застосовують міномети 28 лютого 2018, 06:24
Усі новини
Головні новини
Головний опонент Коболєва в Міненерго пішов у відставку
Через сніг у Київ не пускають вантажівки, на Одещині більше обмежень
Нафтова компанія Exxon Mobil виходить зі спільних проектів з РФ
Манафорт постане перед судом у вересні
Усі новини
Лайфхаки

4 харчові лайфхаки, які насправді не працюють

їжа

На Полярній відкрилася китайська пельменна