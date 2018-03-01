В суд направили справу "міністра", який допомагав окупантам

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Четвер, 1 березня 2018, 12:59

Прокуратура Автономної республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Севастопольської міської ради, в подальшому назначеного на посаду міністра інформації і масових комунікацій АРК.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури АРК.

Обвинувальний акт складено за обвинуваченням у державній зраді.

"Наразі особа обіймає посаду "заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым" так званої "Республики Крым. У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що з березня 2014 року він надав допомогу і сприяв окупації Криму", - йдеться у повідомленні. 

Прокуратура заявляє, що обвинувачений сприяв та продовжує сприяти представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України та організації інформаційної експансії, шляхом "впровадження внутрішньої політики держави окупанта на території Криму, що забезпечує тривалу окупацію Автономної Республіки Крим".

"Зокрема, за його безпосередньої участі відбувалися засідання так званого "Совета министров Республики Крым", на якому приймалися рішення щодо впровадження норм та стандартів на території окупованого Криму, у відповідність до законодавства Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Згідно з інформації на сайті так званого "уряду республіки Крим", йдеться про Дмитра Полонського.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Як відомо, прокуратура АРК 29 січня направила до суду обвинувальні акти стосовно шести колишніх депутатів Севастопольської міської ради, яких обвинувачують у державній зраді.

Теми: Крим суд
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