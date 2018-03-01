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Путін заявив, що автомобілі по Кримському мосту поїдуть "вже скоро"

Четвер, 1 березня 2018, 11:59

Президент Росії Володимир Путін заявив, що автомобільний рух Кримським мостом через Керченську протоку відкриється вже за "кілька місяців".

Про це він сказав, виступаючи 1 березня з посланням до Федеральних зборів РФ, повідомляє ТАСС.

"Уже через кілька місяців по Кримському мосту відкриється автомобільний рух, а в наступному році – і залізничне сполучення. Це дасть імпульс розвитку Криму і всього російського Причорномор'я", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що початок руху автомобілів по мосту заплановано на грудень 2018 року, поїздів - на грудень 2019 року.

За інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, масштабні роботи з будівництва моста через Керченську протоку можуть спровокувати екологічну катастрофу.

Як відомо, 18-го березня 2018 у Росії відбудуться президентські вибори, в мережі пошурюють численні агітаційні ролики і картинки із закликом до громадян на них прийти.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що вибори президента РФ в окупованому Криму не будуть визнані міжнародним співтовариством.

Теми: КримПутін
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