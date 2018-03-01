Путін заявив, що автомобілі по Кримському мосту поїдуть "вже скоро"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що автомобільний рух Кримським мостом через Керченську протоку відкриється вже за "кілька місяців".



Про це він сказав, виступаючи 1 березня з посланням до Федеральних зборів РФ, повідомляє ТАСС.



"Уже через кілька місяців по Кримському мосту відкриється автомобільний рух, а в наступному році – і залізничне сполучення. Це дасть імпульс розвитку Криму і всього російського Причорномор'я", - заявив він.



Раніше повідомлялося, що початок руху автомобілів по мосту заплановано на грудень 2018 року, поїздів - на грудень 2019 року.

За інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, масштабні роботи з будівництва моста через Керченську протоку можуть спровокувати екологічну катастрофу.

Як відомо, 18-го березня 2018 у Росії відбудуться президентські вибори, в мережі пошурюють численні агітаційні ролики і картинки із закликом до громадян на них прийти.



Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що вибори президента РФ в окупованому Криму не будуть визнані міжнародним співтовариством.