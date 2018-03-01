Путін заявив, що автомобілі по Кримському мосту поїдуть "вже скоро"

4720 переглядів
Четвер, 1 березня 2018, 12:59

Президент Росії Володимир Путін заявив, що автомобільний рух Кримським мостом через Керченську протоку відкриється вже за "кілька місяців".

Про це він сказав, виступаючи 1 березня з посланням до Федеральних зборів РФ, повідомляє ТАСС.

"Уже через кілька місяців по Кримському мосту відкриється автомобільний рух, а в наступному році – і залізничне сполучення. Це дасть імпульс розвитку Криму і всього російського Причорномор'я", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що початок руху автомобілів по мосту заплановано на грудень 2018 року, поїздів - на грудень 2019 року.

За інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, масштабні роботи з будівництва моста через Керченську протоку можуть спровокувати екологічну катастрофу.

Як відомо, 18-го березня 2018 у Росії відбудуться президентські вибори, в мережі пошурюють численні агітаційні ролики і картинки із закликом до громадян на них прийти.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що вибори президента РФ в окупованому Криму не будуть визнані міжнародним співтовариством.

Теми: Крим Путін
powered by lun.ua
По темі
В суд направили справу "міністра", який допомагав окупантам 1 березня 2018, 12:59
У Криму активіста засудили до двох років умовно за коментар у Facebook 1 березня 2018, 12:48
СБУ блокувала схему легалізації терористів під виглядом кримчан 1 березня 2018, 11:57
Усі новини
Головні новини
Податкова оштрафувала Коболєва на 8 мільярдів
Через негоду без води лишилися Маріуполь і ще 8 населених пунктів
Рада вперше поіменно назвала "бранців Кремля"
Путін: Не треба розгойдувати човен "планета Земля"
Усі новини
Музика

В Україні вперше виступить група Black Rebel Motorcycle Club

здоров'я

Як деяким хворим доводиться боротися за доступ до ліків