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Захарченко заявив про інтеграцію ОРДО з Росією

Четвер, 1 березня 2018, 16:00

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявляє, що союз з Росією є головним пріоритетом зовнішньої політики так званої "республіки".

Про це повідомляють сепаратистські інформресурси з посиланням на його заяву, зроблену в четвер.

"Вважаю, що союз з Росією є найважливішим пріоритетом зовнішньої політики республіки. Спільне майбутнє з Росією - наш твердий вибір. Це вже відбувається. Інтеграція - культурна, економічна, гуманітарна - вже йде, і ми не звернемо з цього шляху", - сказав Захарченко.

Як відомо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Москва не хоче інтегрувати ОРДЛО в Росію.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОРосіяЗахарченко
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