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Суд знову відмовився відсторонити "золоту" главу Держаудиту

Четвер, 1 березня 2018, 16:55

Апеляційний суд Києва відмовився відстороняти голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову від займаної посади.

Відповідне рішення оголосив суддя Віктор Глиняний, повідомляє 1 березня "Укрінформ".

"Апеляцію прокурора САП задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Солом'янського райсуду від 29 січня, якою відмовлено у задоволенні клопотання про відсторонення Гаврилової від посади голови Державної аудиторської служби, скасувати", – сказав Глиняний.

"Постановити нову ухвалу, якою клопотання про відсторонення Гаврилової від посади голови Держаудитслужби залишити без задоволення. Ухвала змінюється у мотивувальній частині", – зазначив суддя.

Повний текст ухвали буде оголошено 6 березня.

Таким чином, суд залишив рішення суду першої інстанції про відмову відсторонити Гаврилову від посади у силі, але змінив мотивувальній частину цього рішення.

Як повідомлялося, наприкінці 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення Гавриловій у незаконному збагаченні.

За версією слідства, Гаврилова впродовж 2015-2016 років отримала активів на 9,92 млн грн.

Під час обшуку у чиновниці знайшли, зокрема, золоті злитки. При цьому законність їх придбання не підкріплюється доказами, зібраними детективами Національного антикорупційного бюро України.

Сама глава Держаудитслужби пояснює висунуті звинувачення "помстою".

25 січня суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний західу вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Водночас суд відмовив відсторонити Гаврилову від займаної посади.

"Українська правда" у Threads

Теми: судНАБУ
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