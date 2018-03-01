Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів біля Світлодарська

424 перегляди
Четвер, 1 березня 2018, 18:39

Від початку доби зафіксовано 1 обстріл з боку бойовиків, ніхто із захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 1 березня 2018 року.

"На Луганському напрямку противник з 82-мм мінометів обстріляв опорні пункти сил АТО у районі Світлодарська", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках оборони не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Водночас у штабі АТО запевняють, що незважаючи на відносне затишшя, українські підрозділи продовжують стежити за зміною обстановки та готові діяти, якщо бойовики почнуть збройні провокації.

Українська правда
Теми: Донбас війна АТО Росія
powered by lun.ua
По темі
Фахівці "Vodafone" змогли попрацювати в районі Золотого 1 березня 2018, 15:05
Через негоду без води лишилися Маріуполь і ще 8 населених пунктів 1 березня 2018, 14:24
Місія ОБСЄ розкритикувала ЗСУ за взяття під контроль сіл у "сірій зоні" 1 березня 2018, 13:30
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Україна офіційно попередила ЄС про відмову РФ виконувати рішення про транзит газу
РНБО продовжила санкції щодо банків з російським капіталом
У БПП обурились через пікет будинку Луценка та вимагають покарати активістів
Усі новини
Освіта

Освіта – навчання чи виховання? Думки 5-ох профільних експертів

it-cектор

У Львові відкрили IT House