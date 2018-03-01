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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів біля Світлодарська

Четвер, 1 березня 2018, 17:39

Від початку доби зафіксовано 1 обстріл з боку бойовиків, ніхто із захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 1 березня 2018 року.

"На Луганському напрямку противник з 82-мм мінометів обстріляв опорні пункти сил АТО у районі Світлодарська", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках оборони не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Водночас у штабі АТО запевняють, що незважаючи на відносне затишшя, українські підрозділи продовжують стежити за зміною обстановки та готові діяти, якщо бойовики почнуть збройні провокації.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаАТОРосія
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