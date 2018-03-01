В "Народному фронті" заперечують торгівлю за Смолія

Керівник фракції Народного фронту Максим Бурбак заперечує наявність домовленостей щодо голосування за призначення голови Нацбанку.

Про це заявив в кулуарах парламенту, йдеться у повідомленні прес-служби політсили.

"Ніяких торгів ми не ведемо. Це не базар. Може комусь хочеться займатися базаром, то хай роблять це у відповідному місті, а не в парламенті", - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо кадрових призначень, зокрема Голови НБУ, Бурбак нагадав, що під час останнього засідання фракції відбулася зустріч із кандидатом на посаду голови НБУ Яковом Смолієм і більшістю голосів було прийнято рішення підтримати його кандидатуру під час голосування в Раді.

В заяві вказується, що НФ подав свої пропозиції на посади членів ЦВК і понад рік тому подав свою кандидатуру на посаду омбудсмена.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку перенесли через недовіру щодо голосування за омбудсмена.

Коаліція начебто домовилася, що спершу депутати обирають рекомендовану "Народним фронтом" Людмилу Денисову на пост уповноваженого з прав людини, потім затверджують кандидатуру Смолія на посаду голови НБУ, а вже третім пунктом - призначення членів ЦВК.

У четвер у Комітеті Верховної Ради з питань фінансової та банківської діяльності виключили розгляд питання звільнення Валерії Гонтаревої і призначення нового керівника Нацбанку 1 березня.