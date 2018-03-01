Україна офіційно попередила ЄС про відмову РФ виконувати рішення про транзит газу
Україна офіційно попередила Євросоюз про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу про транзит газу.
Про це повідомила заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".
За словами Зеркаль, сьогоднішні дії "Газпрому" щодо невиконання своїх договірних зобов’язань та відмова виконувати рішення Стокгольмського арбітражу є загрозою виникнення надзвичайної ситуації у постачанні газу до України та ЄС.
"Газпром вкотре доводить свою недоброчесність. І, як завжди, намагається підставити Україну. Не вийде! Щойно направили ноту ЄС про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці відповідно до статті 340 та додатку 26 Угоди про Асоціацію", - повідомила вона.
Окрім того, Зеркаль повідомила, що Україна ініціює тристоронні переговори у форматі Україна–ЄС–Росія щодо забезпечення стабільності постачання газу в Україну та ЄС.
"Історія 2009 року не повториться. Стокгольм, Угода про асоціацію та реформа ринку газу остаточно змінили парадигму відносин з РФ у газовій сфері. Шантаж більше не працює", - заявила заступниця голови МЗС України.
Нагадаємо, сьогодні прес-служба ПАТ "Укртрансгаз" повідомила, що російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході до ГТС України, що відповідає хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.