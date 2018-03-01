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Шахтарі припинили голодування у Міненерго

Четвер, 1 березня 2018, 22:10

Шахтарі, які оголосили безстрокове голодування у приміщенні Міненерго, припинили його.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

"Сьогодні під вечір гірники ДП "Селидіввугілля" припинили голодування. Хоча вже на залізничному вокзалі вони хотіли здавати квитки та повертатися знову до Міненерговуггіля аби продовжити голодування", - написав він.

Волинець додав, що профспілкові лідери на сьогоднішньому засіданні Ради голів НПГУ вирішили звернутися до президента України, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради з вимогою про звільнення першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Галини Карп та самого міністра Ігоря Насалика.

"Сподіваюся, що завтра (2 березня – УП) буде перераховано 10 млн грн на рахунок держпідприємства "Селидіввугілля" на зарплату гірникам. Якщо ж цього не відбудеться, то разом із представниками НПГУ, які ще лишаються у Києві та представниками громадськості, самі зайдуть у міністерство замість учасників голодування", - заявив Волинець.

Як відомо, 21 лютого гірники трьох шахт оголосили безстрокове голодування у приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Вони вимагали погашення усієї заборгованості заробітної плати.

Українська правда

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Теми: шахтиМінпаливенерго
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