Через негоду знеструмлено 80 населених пунктів
Через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 80 населених пунктів у 9 областях.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 21:00 1 березня.
За інформацією ДСНС, у Донецькій області знеструмлено 30 н.п., Запорізькій – 23 н.п., Дніпропетровській – 12 н.п., Харківській – 4 н.п., Сумській – 4 н.п., Миколаївській – 3 н.п., Луганській – 2 н.п., Одеській – 1 н.п., Черкаській – 1 н.п.
"Станом на 21 годину 1 березня спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській областях та м. Києві. Залишається обмеженим в'їзд великогабаритних транспортних засобів до міст Кропивницький, Київ, Миколаїв та Херсон", – йдеться у звіті.
Обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на ділянках доріг:
Київська область (на всіх під`їздах до м. Києва)
Миколаївська область (1 ділянка)
М-14 М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (км 55 – км 177+531)
Херсонська область (2 ділянки)
Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ км 3+868 – км 98+786;
М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (км 177+531 – км 207+237).
Через сильний вітер обмежено лоцманську проводку суден у Херсонському морському торгівельному порту.
Аеропорти працюють в штатному режимі.
Як відомо, через негоду без води залишились Маріуполь і ще 8 населених пунктів.
Як повідомлялося, найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску і холодна повітряна маса. Київський міський голова Віталій Кличко навіть покликав на поміч армію.