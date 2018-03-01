Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через негоду знеструмлено 80 населених пунктів

Четвер, 1 березня 2018, 22:48

Через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 80 населених пунктів у 9 областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 21:00 1 березня.

За інформацією ДСНС, у Донецькій області знеструмлено 30 н.п., Запорізькій  23 н.п., Дніпропетровській – 12 н.п., Харківській – 4 н.п., Сумській – 4 н.п., Миколаївській – 3 н.п., Луганській – 2 н.п., Одеській – 1 н.п., Черкаській – 1 н.п.

"Станом на 21 годину 1 березня спостерігається  невеликий сніг у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській областях та м. Києві. Залишається обмеженим в'їзд великогабаритних транспортних засобів до міст Кропивницький, Київ, Миколаїв та Херсон", – йдеться у звіті.

Обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на ділянках доріг:

Київська область (на всіх під`їздах до м. Києва)

Миколаївська область (1 ділянка)

М-14 М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ  (км 55 – км 177+531)

Херсонська область (2 ділянки)

Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ км 3+868 – км 98+786;

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (км 177+531 – км 207+237).

Через сильний вітер обмежено лоцманську проводку суден у Херсонському морському торгівельному порту.

Аеропорти працюють в штатному режимі.

Як відомо, через негоду без води залишились Маріуполь і ще 8 населених пунктів.

Як повідомлялося, найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску і холодна повітряна маса. Київський міський голова Віталій Кличко навіть покликав на поміч армію.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: