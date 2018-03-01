Через негоду знеструмлено 80 населених пунктів

Через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 80 населених пунктів у 9 областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 21:00 1 березня.

За інформацією ДСНС, у Донецькій області знеструмлено 30 н.п., Запорізькій – 23 н.п., Дніпропетровській – 12 н.п., Харківській – 4 н.п., Сумській – 4 н.п., Миколаївській – 3 н.п., Луганській – 2 н.п., Одеській – 1 н.п., Черкаській – 1 н.п.

"Станом на 21 годину 1 березня спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській областях та м. Києві. Залишається обмеженим в'їзд великогабаритних транспортних засобів до міст Кропивницький, Київ, Миколаїв та Херсон", – йдеться у звіті.

Обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на ділянках доріг:

Київська область (на всіх під`їздах до м. Києва)

Миколаївська область (1 ділянка)

М-14 М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (км 55 – км 177+531)

Херсонська область (2 ділянки)

Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ км 3+868 – км 98+786;

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (км 177+531 – км 207+237).

Через сильний вітер обмежено лоцманську проводку суден у Херсонському морському торгівельному порту.

Аеропорти працюють в штатному режимі.



Як відомо, через негоду без води залишились Маріуполь і ще 8 населених пунктів.

Як повідомлялося, найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску і холодна повітряна маса. Київський міський голова Віталій Кличко навіть покликав на поміч армію.