Начальник управління поліції Сумщини влаштував стрілянину у поїзді Київ-Одеса

Начальник управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області став учасником інциденту з застосуванням зброї у поїзді Київ-Одеса.

Як повідомляє видання Odessa-online з посиланням на власні джерела, поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - зазначає видання.

Як повідомили Українській правді у Департаменті захисту економіки Нацполіції України, інцидент за участю працівника поліції у потязі мав місце.

"За інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, ухвалено рішення про проведення службової перевірки. За яких обставин і що саме сталося, поліція буде з'ясовувати - наскільки викладена у ЗМІ інформація достовірна і відповідає дійсності. Сказати, що все було саме так, як викладено - наразі ми не можемо. Про завершення перевірки буде повідомлено додатково", - повідомили у департаменті.

Як відомо, посаду начальника управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області посідає Микола Сич.

Сумське видання "Данкор Онлайн" зазначє, що призначення Сича на посаду керівника УЗЕ у листопаді 2016 року викликало низку акцій протесту. До призначення на посаду у сумському управлінні поліції Сич працював у Запоріжжі, де його призначення громадські активісти також бойкотували.