Начальник управління поліції Сумщини влаштував стрілянину у поїзді Київ-Одеса

7089 переглядів
Субота, 10 березня 2018, 17:06

Начальник управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області став учасником інциденту з застосуванням зброї у поїзді Київ-Одеса.

Як повідомляє видання Odessa-online з посиланням на власні джерела, поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - зазначає видання.

Як повідомили Українській правді у Департаменті захисту економіки Нацполіції України, інцидент за участю працівника поліції у потязі мав місце. 

"За інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, ухвалено рішення про проведення службової перевірки. За яких обставин і що саме сталося, поліція буде з'ясовувати - наскільки викладена у ЗМІ інформація достовірна і відповідає дійсності. Сказати, що все було саме так, як викладено - наразі ми не можемо. Про завершення перевірки буде повідомлено додатково", - повідомили у департаменті. 

Як відомо, посаду начальника управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області посідає Микола Сич. 

Сумське видання "Данкор Онлайн" зазначє, що призначення Сича на посаду керівника УЗЕ у листопаді 2016 року викликало низку акцій протесту.  До призначення на посаду у сумському управлінні поліції Сич працював у Запоріжжі, де його призначення громадські активісти також бойкотували. 

Наталія Нечай, УП
Теми: поліція Суми Одеса надзвичайна подія
powered by lun.ua
По темі
Поліція розповіла подробиці ДТП за участю патрульних у Києві й Рівному 10 березня 2018, 17:04
Побиття Левченка розслідуватимуть як насильство щодо держдіяча 10 березня 2018, 09:59
У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран 10 березня 2018, 08:43
Усі новини
Головні новини
У Чернівцях тепер побили голову осередку "Стоп корупції"
Порошенко: наступна мета України в НАТО – План дій щодо членства
Волкер: Мінські домовленості є, але Росія їх не виконує
НАТО ВИЗНАЛО ЗА УКРАЇНОЮ СТАТУС КРАЇНИ-АСПІРАНТА
Усі новини
дослідження

Що стається з їжею, коли на неї сідає муха

дослідження

Не їжте наодинці – не шкодьте здоров'ю