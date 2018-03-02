Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пучдемон відмовився від претензій на посаду голови Каталонії

П'ятниця, 2 березня 2018, 00:05

Екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон відмовився знову очолити регіон.

Про це він заявив у відеозверненні з Брюсселя, передає AFP.

"Я не буду змагатися за посаду президента регіону", – наголосив Пучдемон.

При цьому він закликав підтримати Йорді Санчеса – прихильника незалежності Каталонії, який перебуває під вартою за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

Як відомо, 21 грудня в Каталонії відбулися дострокові вибори в регіональний парламент. Партії, що підтримують незалежність автономії, зберегли абсолютну більшість.

Згідно із законодавством, перед початком першого раунду голосування кандидат на посаду голови Каталонії повинен з’явитися в парламент, щоб представити свою програму і взяти участь у дебатах.

Дистанційної присутності за допомогою відеозв’язку регламент не передбачає.

Уряд Іспанії застерігав Пучдемона від спроб керувати Каталонією з Бельгії, де політик перебуває разом з чотирма своїми прихильниками.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІспаніяКаталонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: