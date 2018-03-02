Пучдемон відмовився від претензій на посаду голови Каталонії

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П'ятниця, 2 березня 2018, 01:05

Екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон відмовився знову очолити регіон.

Про це він заявив у відеозверненні з Брюсселя, передає AFP.

"Я не буду змагатися за посаду президента регіону", – наголосив Пучдемон.

При цьому він закликав підтримати Йорді Санчеса – прихильника незалежності Каталонії, який перебуває під вартою за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

Як відомо, 21 грудня в Каталонії відбулися дострокові вибори в регіональний парламент. Партії, що підтримують незалежність автономії, зберегли абсолютну більшість.

Згідно із законодавством, перед початком першого раунду голосування кандидат на посаду голови Каталонії повинен з’явитися в парламент, щоб представити свою програму і взяти участь у дебатах.

Дистанційної присутності за допомогою відеозв’язку регламент не передбачає.

Уряд Іспанії застерігав Пучдемона від спроб керувати Каталонією з Бельгії, де політик перебуває разом з чотирма своїми прихильниками.

Теми: Іспанія Каталонія
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