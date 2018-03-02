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ОБСЄ помітила фургон з "вантажем 200" в ОРДО

П'ятниця, 2 березня 2018, 01:50
ОБСЄ помітила фургон з вантажем 200 в ОРДО

Спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що біля окупованої Амвросіївки в Донецькій області помітили фургон з написом "Вантаж 200".

Про це йдеться у звіті організації за період з 19:30 27 лютого по 19:30 28 лютого, опублікованому 1 березня.

"Біля н.п. Амвросіївка (непідконтрольний урядові, 56 км на південний схід від Донецька) спостерігачі бачили білий фургон із табличками "ДНР", на лобовому склі якого був знак із написом "Вантаж 200" російською мовою. Фургон рухався на південний схід автошляхом Т0507", - наголосили спостерігачі.

Як повідомлялося, у моніторинговій місії ОБСЄ незадоволені тим, що українські військові беруть під контроль населенні пункти у так званій сірій зоні на Донбасі.

Теми: ОРДЛООБСЄ
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