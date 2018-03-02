Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ за добу зафіксувала більше 500 вибухів на Донбасі

П'ятниця, 2 березня 2018, 03:08

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 27 лютого по 19:30 28 лютого зафіксувала 503 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 1 березня.

"Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, приблизно 500 вибухів проти орієнтовно 620)", - повідомили спостерігачі.

"Майже 80% вибухів зафіксовано на південний схід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька)" - підкреслили в ОБСЄ.

"СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області (зокрема 3 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів)", - наголосили у Місії.

"У непідконтрольних урядові районах 28 лютого спостерігачі бачили 4 БМП-1 у н.п. Катеринівка (8 км на захід від Луганська) та 2 бронетранспортери (MT-ЛБ) у н.п. Весела Гора (16 км на північ від Луганська), а 27 лютого - 1 встановлену на MT‑ЛБ зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) поблизу н.п. Сміле (31 км на північний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: