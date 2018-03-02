ОБСЄ за добу зафіксувала більше 500 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 27 лютого по 19:30 28 лютого зафіксувала 503 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 1 березня.

"Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, приблизно 500 вибухів проти орієнтовно 620)", - повідомили спостерігачі.

"Майже 80% вибухів зафіксовано на південний схід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька)" - підкреслили в ОБСЄ.

"СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області (зокрема 3 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів)", - наголосили у Місії.

"У непідконтрольних урядові районах 28 лютого спостерігачі бачили 4 БМП-1 у н.п. Катеринівка (8 км на захід від Луганська) та 2 бронетранспортери (MT-ЛБ) у н.п. Весела Гора (16 км на північ від Луганська), а 27 лютого - 1 встановлену на MT‑ЛБ зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) поблизу н.п. Сміле (31 км на північний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.