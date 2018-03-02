Мюллер готує нові звинувачення проти росіян у справі про втручання у вибори - ЗМІ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер готує кримінальну справу проти росіян, які викрали інформацію Демократичної партії з метою зашкодити демократам на виборах 2016 року.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

Звинувачення висунуть тим росіянам, які, здійснивши хакерську атаку, викрали із систем національного комітету Демократичної партії електронну кореспонденцію та передали її організації WikiLeaks.

Повідомляється, що республіканський кандидат в президенти Дональд Трамп не менше 145 разів процитував опубліковану на ресурсі WikiLeaks інформацію в останній місяць своєї кампанії.

Обвинувальний акт підготують на основі розвідувальних даних, зібраних ЦРУ, ФБР, Агенством національної безпеки (NSA) та Департаментом внутрішньої безпеки (DHS).

За інформацією джерел видання, звинувачення можуть бути висунуті в найближчі декілька тижнів чи місяців.

"Малоймовірно, що США зможуть екстрадіювати російських хакерів, проте цей обвинувальний акт відправить сигнал як Росії, так і американцям, які могли бути задіяні в атаці", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.