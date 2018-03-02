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Янукович тепер пояснює прохання до Путіна ввести війська договором про дружбу

П'ятниця, 2 березня 2018, 11:33

Екс-президент Віктор Янукович, не відповів на питання українських журналістів про те, що отримав від президента Росії Володимира Путіна в обмін від анексії Криму.

На прес-конференції журналісти від України запитали його про те, що він отримав після того, як був анексований Крим, чи звертається він до Путіна з проханням вивести війська з України, повернути півострів під суверенітет України і припинити переслідування кримських татар.

Янукович заявив, що не відповідатиме на всі питання.

"Я вже відповідав ... Звернення я написав 1 березня 2014 року в місті Ростові у першій половині дня. І відправили ми це звернення з моєю заявою, які Чуркін оприлюднив на Раді безпеки ООН", - сказав він.

"Зі мною було багато людей, ми багато радилися і треба було знайти правильну позицію і причину нашого звернення", - додав Янукович.

За його словами в основі звернення був договір про дружбу і співробітництво України і РФ.

Він додав, що звернень до Путіна було два.

Після спроби уточнюючих питань модератор припинив прес-конференцію, заявивши, що час вичерпався.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

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