Суд просить ГПУ і АП видати документи про Саакашвілі

Касаційний суд витребує в Генеральної прокуратури рішення про відмову екстрадувати до Грузії екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Відповідне клопотання захисту політика задовольнив суд, який розглядає касацію на відмову міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця, передає Укрінформ.

"Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити. Витребувати у Генеральної прокуратури України належним чином засвідчену копію рішення Генпрокуратури від 31 березня 2015 року про відмову у видачі Саакашвілі до Грузії", – цитує видання головуючу суддю Раїсу Ханову.

Як повідомив адвокат Руслан Чорнолуцький, у позові про визнання Саакашвілі біженцем, захисники політика посилаються саме на цей документ.

За його словами, в рішенні про позбавлення Саакашвілі громадянства, йдеться, що він ввів в оману державу, і не було відомо про його грузинську судимість.

"Але хочу зазначити, що офіційно Генпрокуратура рішенням від 31 березня 2015 року відмовила Грузії в екстрадиції, тим самим визнала те, що держава знала про такі переслідування", – сказав він.

Суд також витребує в Адміністрації президента матеріали, які стали підставою для прийняття до громадянства Саакашвілі та його припинення.

Чорнолуцький просив витребувати ці документи і долучити до справи як доказ.

Водночас повідомляється, що суд не задовольнив клопотання про перехід від спрощеного до загального провадження у справі.

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби про визнання його біженцем, але пізніше суд визнав законною відмову надати Саакашвілі статус особи, що потребує додаткового захисту.

5 лютого 2018 року апеляційний суд також визнав відмову у статусі біженця для Саакашвілі законною.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.