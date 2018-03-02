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"Динамо" й "Шахтар" дізналися суперників у півфіналі Кубка України

П'ятниця, 2 березня 2018, 13:31

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" не зустрінуться між собою у півфінальних матчах на Кубок України.

Такі результати жеребкування, що пройшло 2 березня у Дніпрі.

"Динамо" в 1/2 фіналу гратиме з СК "Дніпро-1", що представляє Другу лігу. Матч відбудеться 18 квітня в Дніпрі.

В іншому півфінальному поєдинку зустрінуться донецький "Шахтар" та ФК "Маріуполь". Гра пройде того ж дня в Харкові.

Як відомо, фінал Кубка України пройде на "Дніпро-Арені" 9 травня.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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