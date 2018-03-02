"Динамо" й "Шахтар" дізналися суперників у півфіналі Кубка України
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" не зустрінуться між собою у півфінальних матчах на Кубок України.
Такі результати жеребкування, що пройшло 2 березня у Дніпрі.
"Динамо" в 1/2 фіналу гратиме з СК "Дніпро-1", що представляє Другу лігу. Матч відбудеться 18 квітня в Дніпрі.
В іншому півфінальному поєдинку зустрінуться донецький "Шахтар" та ФК "Маріуполь". Гра пройде того ж дня в Харкові.
Як відомо, фінал Кубка України пройде на "Дніпро-Арені" 9 травня.