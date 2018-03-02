"Динамо" й "Шахтар" дізналися суперників у півфіналі Кубка України

3225 переглядів
П'ятниця, 2 березня 2018, 14:31

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" не зустрінуться між собою у півфінальних матчах на Кубок України.

Такі результати жеребкування, що пройшло 2 березня у Дніпрі.

"Динамо" в 1/2 фіналу гратиме з СК "Дніпро-1", що представляє Другу лігу. Матч відбудеться 18 квітня в Дніпрі.

В іншому півфінальному поєдинку зустрінуться донецький "Шахтар" та ФК "Маріуполь". Гра пройде того ж дня в Харкові.

Як відомо, фінал Кубка України пройде на "Дніпро-Арені" 9 травня.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
powered by lun.ua
По темі
У матчах 21 туру УПЛ "Динамо" програє "Вересу", "Шахтар" розгромив "Зірку" 25 лютого 2018, 19:14
Фанати ФК "Карпати" відзначилися в Одесі: поліція почала кримінальне провадження 25 лютого 2018, 13:58
"Динамо" дізналося суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи 23 лютого 2018, 14:26
Усі новини
Головні новини
"Газпром" заявив про розірвання контрактів з "Нафтогазом"
Росіянам заборонили приватизовувати українські підприємства
У Росії Грибу продовжили арешт ще на два місяці
Не відома доля ще 4 прикордонників – Слободян
Усі новини
дослідження

Періодичне голодування з фізичними вправами покращують здоров'я

Пенсія

Біженство з бар’єрами. Як (не)виплачуються пенсії людям з Донбасу