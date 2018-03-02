Єврокомісія ініціює переговори між Україною та РФ через газ

Європейська комісія стурбована ситуацією із поставками газу з Росії та закликає Київ і Москву підтвердити статус надійних постачальника та країни-транзитера газу.

Про це йдеться у заяві віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, опублікованій на сайті ЄК, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що Єврокомісія була проінформована владою України про її занепокоєння щодо можливої надзвичайної ситуації в українській системі газопостачання. Ця проблема, згідно з інформацією, доступною комісії, ґрунтується на трьох елементах:

- Безперервно низький і змінний тиск в поставках газу з Росії в Україну для транзиту в ЄС. Це явище не нове, однак в нинішніх умовах (низькі температури, високий внутрішній попит на газ, очікуваний прямий імпорт з Росії) низький тиск в системі транспортування газу стає особливо проблематичним;

- Відсутність прямих поставок від "Газпрому" "Нафтогазу": здається, що "Нафтогазу" і "Газпрому" не вдалося домовитися про умови імпорту природного газу, незважаючи на рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу, яке призвело до відмови від поставок природного газу навіть у обсягах, за які "Нафтогаз" вніс передоплату;

- Збільшення реверсних потоків з ЄС в найкоротші терміни є складним через напружену ситуацію на спотовому ринку (низькі температури по всьому ЄС) і труднощі в технічному перерозподілі потоків в рамках газотранспортної системи.

На думку Єврокомісії, ця ситуація викликає побоювання не тільки щодо поставок природного газу в Україну, а й, можливо, також щодо транзиту газу в Євросоюз.

"Комісія закликає всі зацікавлені сторони, компанії і відповідні міністерства України і Росії знайти негайні рішення у відповідності до ухвали Стокгольмського арбітражного трибуналу", - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія також готова очолити тристоронній переговірний процес між Україною та Росією, який у минулому вже довів свою ефективність у вирішенні спірних питань.

З цією метою віце-президент Шефчович зателефонує міністрам енергетики України і Росії, щоб оцінити ситуацію і домовитися про необхідні наступні кроки.

"Важливо, щоб і Росія, і Україна підтвердили свої позиції надійного постачальника і країни-транзитера газу, як це відбувалося в останні роки", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, Україна офіційно попередила Євросоюз про те, що Росія не дотримується своїх договірних зобов’язань щодо транзиту газу, а також відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, 1 березня ПАТ "Укртрансгаз" повідомив, що російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході до ГТС України, що відповідало хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.

Також "Газпром" повернув "Нафтогазу" авансовий платіж, сплачений українською стороною в рамках виконання рішення арбітражу, і відмовився постачати газ за передоплатою. В Києві заявили, що вважають це відмовою виконувати арбітражне рішення.