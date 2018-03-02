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НАБУ завершило розслідування щодо двох фігурантів “справи Онищенка”

П'ятниця, 2 березня 2018, 16:24

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування стосовно двох осіб, за версією слідства, задіяних у так званій "газовій справі", фігурантом якої є нардеп-утікач Олександр Онищенко.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

"Понад рік – із серпня 2016 року – ці підозрювані перебували в розшуку та переховувалися від слідства, систематично змінюючи місце проживання. Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП затримали підозрюваних у вересні та жовтні 2017 року", – пояснюють в Бюро.

Вказані фігуранти, як зазначили у відомстві, займали посади директорів двох товариств-переможців аукціонів із продажу природного газу, де, власне, газ і реалізовувався за заниженими цінами.

Зазначається, що наразі підозрюваним та їхньому захисту відкритий доступ до матеріалів слідства.

В НАБУ додали, що підозрюваним інкримінується участь в злочинній організації, співучасть у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, фіктивне підприємництво та службове підроблення.

7 вересня НАБУ звітувало про затримання фігуранта "справи Онищенка", який понад рік переховувався від слідства. 12 жовтня також повідомлялось про затримання ще одного підозрюваного.

НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі організатор схеми, за версією слідства, – народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

5 липня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

"Українська правда" у Threads

Теми: Онищенко
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