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Суд відпустив під заставу прибічника Саакашвілі

П'ятниця, 2 березня 2018, 19:46

Суд відпустив з-під варти соратника лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі, учасника прориву українсько-польського кордону в пункті пропуску "Шегині" Олександра Бурцева.

Про це повідомив один із лідерів "РНС" Давид Сакварелідзе на сторінці у Facebook.

"Через шість місяців ув'язнення суд випустив... добровольця і тяжкохворого на діабет Сашу Бурцева під заставу 110 тис. грн", - написав він.

Як відомо, 10 вересня 2017 року позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

11 вересня 2017 року поліція затримала Олександра Бурцева.

Українська правда

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Теми: Саакашвілісуд
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