Головні новини дня – за 60 секунд

"Нафтогаз" проти "Газпрому", прес-конференція Януковича, звільнення викрадених РФ прикордонників, "Джавеліни" для України - новини, які обговорювали 2 березня.

Тема дня: "Нафтогаз" проти "Газпрому". За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

"Нам треба протриматися лише 3-4 дні, поки не минуть холоди. У кого є котли,зменшіть температуру в приміщенні на 1 градус вдень і на 2 градуси вночі. Це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%, і цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався", – закликає через це "Нафтогаз".

В обід глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Через це Нафтогаз України і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

Президент Петро Порошенко заявляє, що контрактами між "Нафтогазом" та "Газпром" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку і що транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу нічого не загрожує.

А прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ситуація із газопостачанням буде врегулювана протягом 5-6 днів.

При цьому Міністерство освіти і науки у зв'язку з нестачею газу в країні рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число) становить 9 днів поспіль.

В цілому транзит газу в Європу йде в штатному режимі, однак дії Газпрому у Європі розцінюють як шкоду "Північному потоку-2".

Про Януковича. Сьогодні президент-утікач Віктор Янукович дав у Москві прес-конференцію. Під час неї від розповів багато цікавого. Так, Янукович змінив свідчення про лист до Путіна щодо введення військ. Тепер він заявляє, що в своєму зверненні до президента РФ просив розглянути можливість ввести в Україну поліцейську миротворчу місію.

Також він заявив, що йому зараз живеться важко в Росії і що "грошей Януковича" немає ні в одному банку світу.

Крім того, Янукович каже, що по станом на 20 лютого 2014 роки не отримував ніякої інформації про підготовку військового захоплення Криму. А ще виявився не підготовленим до відповіді на запитання щодо тези, на якій будує свою позицію його захист.

І каже що особисто не оплачував послуги американського консультанта Пола Манафорта і не спілкується з ним уже 4 роки. І що контактує з Путіним через його апарат.

Про прикордонників. Росія передала Україні викрадених спецслужбами РФ біля держкордону у Сумській області в жовтні 2017 року українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака.

На цей момент без вісті зниклими вважаються чотири військовослужбовці Державної прикордонної служби України.

Про "Джавеліни". Президент Петро Порошенко заявив про отримання Україною переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" зі США.

Про палатки під Радою. Мітингувальники вже прибрали частину наметів, розгорнутих на території Маріїнського парку у Києві, а ще частину планують прибрати найближчими днями.

Про приватизацію. Президент Петро Порошенко підписав закон про приватизацію, який забороняє Росії приватизовувати державні підприємства в Україні.

Про Амосову. Окружний адміністративний суд Києва відновив Катерину Амосову на посаді ректора Національного медичного університету О. О. Богомольця.