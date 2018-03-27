Німеччина дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

Про це заявили у Федеральному управлінні морського судноплавства та гідрографії Німеччини, передає Deutsche Welle.

Дане рішення означає, що всі правові перешкоди на будівництво 31-кілометрової ділянки газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини були зняті.

Як відомо, у січні цього року влада країни схвалила будівництво ділянки газопроводу в німецьких територіальних водах.

"Ми раді, що є всі необхідні дозволи для німецької секції маршруту", - сказав Єнс Ланге, менеджер з отримання дозволів в Німеччині компанії Nord Stream-2 AG.

Повідомляється, що будівництво німецької ділянки "Північного потоку-2" розпочнеться цієї весни.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Нещодавно керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист про те, що газопровід "Північний потік-2" спрямований на енергетичне узалежнення держав ЄС від Росії. Раніше цей лист підписали Україна і Молдова.

До ініціативи проти "Північного потоку – 2" приєдналася також Естонія.

Також нещодавно у США група з 39 членів Сенату від двох партій звернулася до Міністерства фінансів країни та Держдепартаменту з проханням запобігти будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".

Європейська правда