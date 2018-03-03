В ООН заявили, що обстріли в Сирії мають ознаки воєнних злочинів

Бомбардування та обстріли цивільних в Східній Гуті та інших районах Сирії можуть мати ознаки воєнних злочинів.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, пише DW.com.

"Те, що ми бачимо в Східній Гуті та інших місцях в Сирії, є ймовірно воєнними злочинами та злочинами проти людяності", - заявив він під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві, цитує агентство dpa.

За словами аль-Хусейна, одного дня винні у цих злочинах будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

"Жорна правосуддя можливо й повільні, але вони крутяться", - наголосив Зейд Раад аль-Хусейн. Він додав, що попри оголошену щоденну гуманітарну паузу для Східної Гути, цивільні повідомляють про продовження обстрілів.

За даними спостерігачів, за останні тижні у розташованого поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули не менше 500 цивільних осіб.

В районі, що з усіх боків заблокований урядовими військами, перебувають близько 400 тисяч людей, котрі потребують термінової доставки продуктів харчування та речей першої необхідності.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.