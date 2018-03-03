В ООН заявили, що обстріли в Сирії мають ознаки воєнних злочинів

554 перегляди
Субота, 3 березня 2018, 00:38

Бомбардування та обстріли цивільних в Східній Гуті та інших районах Сирії можуть мати ознаки воєнних злочинів.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, пише DW.com.

"Те, що ми бачимо в Східній Гуті та інших місцях в Сирії, є ймовірно воєнними злочинами та злочинами проти людяності", - заявив він під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві, цитує агентство dpa.

За словами аль-Хусейна, одного дня винні у цих злочинах будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

"Жорна правосуддя можливо й повільні, але вони крутяться", - наголосив Зейд Раад аль-Хусейн. Він додав, що попри оголошену щоденну гуманітарну паузу для Східної Гути, цивільні повідомляють про продовження обстрілів.

За даними спостерігачів, за останні тижні у розташованого поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули не менше 500 цивільних осіб.

В районі, що з усіх боків заблокований урядовими військами, перебувають близько 400 тисяч людей, котрі потребують термінової доставки продуктів харчування та речей першої необхідності.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

Теми: Сирія ООН
powered by lun.ua
По темі
КНДР заперечує свою причетність до розробки хімзброї в Сирії 2 березня 2018, 06:11
ООН: Незважаючи на резолюцію РБ, бомбардування східної Гути тривають 1 березня 2018, 01:43
СБУ оприлюднила докази використання спецслужбами РФ "вагнерівців" у Сирії 28 лютого 2018, 18:29
Усі новини
Головні новини
Робота стабілізується 3 березня - Нафтогаз
Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік
ТКГ оголосила про повне і безстрокове перемир’я на Донбасі - ЗМІ
Заява Газпрому - це заява на публіку - юрист
Усі новини
Музика

У Тернополі пройде фестиваль електронної музики

Культура

У Києві з'явилася скульптура у вигляді каштана