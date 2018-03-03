Німецькі екологи в суді оскаржують будівництво "Північного потоку-2"

Екологічне об'єднання Nabu збирається домогтися скасування дозволу на будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини.

Про це пише DW.com.

Екологічне об'єднання Nabu оскаржило дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" в Німеччині, яке компанія Nord Stream 2 отримала раніше в цьому році.

Екологи подали позов до Вищого адміністративного суду землі Мекленбург - Передня Померанія проти рішення гірського управління німецького міста Штральзунд дозволити будівництво трубопроводу в територіальних водах ФРН.

Тим самим Nabu намагається запобігти запланованому на травень початку будівельних робіт.

"Ми бачимо кричущі порушення в методах дослідження і сумніваємося, що газопровід не викличе серйозних наслідків для морського середовища", - пояснив експерт Nabu Кім Детлофф, якого цитує агентство dpa.

У Nabu також сумніваються, що проект відповідає вимогам незалежної процедури видачі дозволу, оскільки значна частина даних моніторингу щодо можливого впливу на навколишнє середовище була відсутня.

Об'єднання вказує на те, що в територіальних водах Німеччини трубопровід повністю буде проходити через морські природоохоронні зони. Це становить небезпеку для життя багатьох морських тварин.

Позов Nabu підтримує і німецьке відділення Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Детлофф переконаний, що дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" було видано "на основі застарілих уявлень". Детлофф вказав на той факт, що можливості Німеччини імпортувати і зберігати газ сьогодні в три рази перевищують реальне споживання.

У компанії Nord Stream 2, яка займається будівництвом газопроводу, заявили, що позов не загрожує реалізації проекту. У процесі його затвердження компанія довела, що трубопровід необхідний, щоб частково знизити перебої в поставках до Європи, які можуть виникнути в майбутньому, зазначив представник Nord Stream 2.

Таким чином, "Північний потік-2" допоможе підвищити енергетичну безпеку країн ЄС і підвищить рівень конкуренції на європейському ринку, запевняє "дочка" російського концерну "Газпром".

В кінці січня компанія Nord Stream 2 отримала дозвіл гірничого управління німецького міста Штральзунд на будівництво і експлуатацію "Північного потоку-2".

Відомство погодило плани по будівництву 55-кілометрової ділянки газопроводу відповідно до закону про енергетичну промисловості. У територіальних водах ФРН будівництво буде вестися в районі Любміні поблизу Грайфсвальда.

У березні закінчується термін, коли це рішення можна оскаржити в судовому порядку. У суді підтвердили отримання позову від Nabu, повідомляє dpa.

Противники проекту - в тому числі Польща, країни Балтії і Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Уряд Німеччини підтримує будівництво газопроводу. Нещодавно канцлер Ангела Меркель заявила, що проект слід розглядати з економічної, а не політичної точки зору.