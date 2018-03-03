НАТО: Погрози РФ членам альянсу неприпустимі
Попередження президента Росії Володимира Путіна союзникам по НАТО "неприйнятні" і не сприяють пом'якшенню напруженості.
Про це заявила представник НАТО Оана Лунгеску, передає Reuters.
"Російські заяви з погрозами нападом на союзників, неприйнятні і контрпродуктивні", - йдеться в заяві.
Анексія Росією Криму дала НАТО нове відчуття мети, але альянс наполягає на тому, що його нові стримуючі фактори в країнах Балтії і Польщі є оборонними.
"Ми не хочемо нової холодної війни або нової гонки озброєнь", - сказала Лунгеску.
"Як ми неодноразово заявляли, протиракетна оборона альянсу не розроблена і не спрямована проти Росії. Наша система захищає від балістичних ракет з-за меж євроатлантичного регіону", - додала Лунгеску.
Вона пояснила, що стосовно Росії НАТО веде подвійний підхід, який передбачає оборону, стримування і діалог.
Як відомо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.
Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", запроваджуючи проти РФ санкції та інші обмеження.
Разом з тим він заявив, що Росія відповість на атаку на будь-якого союзника Москви так, якби це був напад на Росію.