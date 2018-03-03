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НАТО: Погрози РФ членам альянсу неприпустимі

Субота, 3 березня 2018, 02:10

Попередження президента Росії Володимира Путіна союзникам по НАТО "неприйнятні" і не сприяють пом'якшенню напруженості.

Про це заявила представник НАТО Оана Лунгеску, передає Reuters.

"Російські заяви з погрозами нападом на союзників, неприйнятні і контрпродуктивні", - йдеться в заяві.

Анексія Росією Криму дала НАТО нове відчуття мети, але альянс наполягає на тому, що його нові стримуючі фактори в країнах Балтії і Польщі є оборонними.

"Ми не хочемо нової холодної війни або нової гонки озброєнь", - сказала Лунгеску.

"Як ми неодноразово заявляли, протиракетна оборона альянсу не розроблена і не спрямована проти Росії. Наша система захищає від балістичних ракет з-за меж євроатлантичного регіону", - додала Лунгеску.

Вона пояснила, що стосовно Росії НАТО веде подвійний підхід, який передбачає оборону, стримування і діалог.

Як відомо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", запроваджуючи проти РФ санкції та інші обмеження.

Разом з тим він заявив, що Росія відповість на атаку на будь-якого союзника Москви так, якби це був напад на Росію.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОРосія
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