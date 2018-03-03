Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп США закликав РФ не використовувати газ як політичну зброю

Субота, 3 березня 2018, 04:10
Держдеп США закликав РФ не використовувати газ як політичну зброю

США закликали Росію виконувати поставки газу через українську газотранспортну систему, як того вимагає рішення суду.

Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Гезер Науерт в twitter.

"Поставки газу і транзит ніколи не мають бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що Газпром буде постачати газ  транзитним трубопроводом України згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу", - йдеться в заяві.

Як відомо, 28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

2 березня глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Президент Петро Порошенко заявив, що контрактами між "Нафтогазом" та "Газпром" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку.       

Теми: газРосіяГазпромСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
газ
ЄС хоче спільно купувати не російський газ на постійній основі
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: