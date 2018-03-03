Держдеп США закликав РФ не використовувати газ як політичну зброю

США закликали Росію виконувати поставки газу через українську газотранспортну систему, як того вимагає рішення суду.

Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Гезер Науерт в twitter.

"Поставки газу і транзит ніколи не мають бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що Газпром буде постачати газ транзитним трубопроводом України згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу", - йдеться в заяві.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier. — Heather Nauert (@statedeptspox) 2 березня 2018 р.

Як відомо, 28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

2 березня глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Президент Петро Порошенко заявив, що контрактами між "Нафтогазом" та "Газпром" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку.