Держдеп США закликав РФ не використовувати газ як політичну зброю

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Субота, 3 березня 2018, 05:10

США закликали Росію виконувати поставки газу через українську газотранспортну систему, як того вимагає рішення суду.

Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Гезер Науерт в twitter.

"Поставки газу і транзит ніколи не мають бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що Газпром буде постачати газ  транзитним трубопроводом України згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу", - йдеться в заяві.

Як відомо, 28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

2 березня глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Президент Петро Порошенко заявив, що контрактами між "Нафтогазом" та "Газпром" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку.       

Теми: газ Росія Газпром США
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