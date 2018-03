Держдеп США закликав РФ не використовувати газ як політичну зброю

США закликали Росію виконувати поставки газу через українську газотранспортну систему, як того вимагає рішення суду.

Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Гезер Науерт в twitter.

"Поставки газу і транзит ніколи не мають бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що Газпром буде постачати газ транзитним трубопроводом України згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу", - йдеться в заяві.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier.