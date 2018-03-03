Розвідка США: КНДР продовжує удосконалювати свої ракети

Північна Корея працює над поліпшенням керованості своїх міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це, посилаючись на чиновника в адміністрації США, пише CNN.

Згідно з останніми даними американської розвідки, режим Кім Чен Ина продовжує домагатися прогресу в поліпшенні системи управління ракетами, що дозволило б їм наносити удари по конкретним цілям.

За словами офіційного представника адміністрації США, деякі успіхи були досягнуті під час відносної відлиги у відносинах на тлі зимових Олімпійських ігор, які завершилася в минулі вихідні в Південній Кореї.

Чиновник зазначив, що в КНДР досі намагаються вирішити технічні проблеми, щоб їх ракети поверталися в атмосферу Землі після запуску.

Раніше директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що Північна Корея близька до того, щоб реально загрожувати Сполученим Штатам ядерним ударом.

За словами Помпео, президент Дональд Трамп хоче вирішення ситуації з ядерною та ракетною програмами КНДР "дипломатичними засобами".

Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

Пізніше США розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що тиск на КНДР, в тому числі за допомогою санкцій, продовжиться доти, доки США не отримають повідомлення про готовність до переговорів, проте дипломатія закінчиться з першим запуском ракети.