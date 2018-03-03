Польська PGNiG заявила про готовність постачати газ в Україну весь рік

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) готова уподовж року безперебійно постачати газ в Україну.

Про це заявив заступник голови правління PGNiG Мацєй Возняк, повідомляє Укрінформ.

"З огляду на динамічну ситуацію на ринку газу і морозну зиму PGNiG уважно слідкує за потребами і залишається у постійному контакті з українськими контрагентами щодо можливих додаткових поставок газу. За умови безперебійної роботи газопроводів в Україні і сприятливих умов транзакції, можливими є поставки газу в Україну упродовж року", - заявив Возняк.

За його словами, технічні можливості пункту "Германовіце" на кордоні з Україною дозволяють постачати в Україну максимально 6 млн кубометрів газу на добу в зимовий період за умови відсутності обмежень з боку операторів газотранспортних систем.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

"Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Нафтогаз України і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

Постачання почалися 2 березня о 6 ранку через вузол Германовіце, який з'єднує польську і українську газотранспортні системи.