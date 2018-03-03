Порошенко розповів, за якими цінами Україна купує європейський газ

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Субота, 3 березня 2018, 11:43

Президент Петро Поршенко назвав ціни, за якими Україна купує європейський газ.

Про це він розповів 3 березня на зустрічі з керівництвом Укртрансгазу.

За словами президента, Україна в березні повинна була отримувати природний газ за контрактом з "Газпромом" за ціною 238,55 доларів за 1 тис. куб. м. В той же час ціни на спотовому ринку, за якими країна в даний час купує газ у Європі, - від 250-300 до 500 доларів.

"Це ті збитки, які РФ хотіла, щоб Україна понесла", - заявив Порошенко.

Однак, за словами президента, всі вони будуть компенсовані. Юристи НАКу вже готують відповідне подання до суду на російський Газпром.

Нагадаємо, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Нафтогаз України і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

Постачання почалися 2 березня о 6 ранку через вузол Германовіце, який з'єднує польську і українську газотранспортні системи.

Головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко заявив, що Україна з 3 березня 2018 року збільшить імпорт природного газу з боку Європи до 25 мільйонів кубометрів на добу, що дозволить повністю закрити потребу країни.

Більше про ситуацію з газопостачанням читайте у матеріалі "Прикрутили". Все, що треба знати про нову "газову війну" і закриті школи. 

Економічна правда

Теми: газ ціни Порошенко ЄС
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